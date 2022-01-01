Osmaniye Fıstığı Müzesi resmi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Osmaniye'de kurulan "Osmaniye Fıstığı Müzesi" ocak ayında resmi açılışının ardından ziyaretçi kabulüne başlayacak.

İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA) finanse edilen Osmaniye Fıstığı Müzesi'nde, ürünün ekiminden tüketimine kadar olan süreç bal mumu heykeller, görsel sunumlar ve fotoğraflar yer alacak.

Yer fıstığı üretiminin yüzde 40'ının, işlenmesinin ise yüzde 99'unun yapıldığı Osmaniye'de kurulacak müzeyle hem kentin hem de ürünün daha fazla tanıtımı hedefleniyor.

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, AA muhabirine yapımı tamamlanan müze hakkında bilgi vererek, DOĞAKA ile ortak yürüttükleri projenin 4 milyon 100 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Bütçenin yüzde 70'inin DOĞAKA tarafından karşılandığını dile getiren Gizlice, "Bu müzeyi yapmaktaki amacımız, hem Osmaniye'nin hem de Osmaniye fıstığının tanıtımını bir arada yapabilmek. Güzergah olarak üniversitemizin yolu üzerini seçmemizin nedeni ise Osmaniye'ye dışarıdan gelenlerin en çok kullandığı güzergahın burası olması. Özel İdare'ye ait bir arsanın üzerine inşa ettik ve 1 yılın ardından yapımının sonuna geldik." dedi.

Müzede, yer fıstığının ekilmesinden sofraya olan serüveninin görsellerle anlatılacağını aktaran Gizlice, şunları söyledi:

"Müzemizde yer fıstığının serüvenini anlatan bal mumu heykeller, Osmaniye'de yer fıstığının tarihçesini anlatan görseller ve fıstık çeşitlerinin anlatıldığı sunumlar yer alıyor. Müzemizde ayrıca bir kafeteryamız ve yöresel ürünlerin satılacağı bir satış ofisimiz olacak. Buraya gelen ziyaretçilerimiz hem fıstığın tohumdan ekilmesine, toplanmasından işlenmesine kadarki süreci sesli görsellerle birebir yaşayabilecek. Ayrıca tüm ziyaretçilerimize hatıra olsun diye bir bilet vereceğiz. Biletin üzerinde Osmaniye'de nereye gidilebilir, ne yapılabilir gibi bilgiler yer alacak. Bu da Osmaniye'nin tanıtımına katkı sunacak. Müzemizi kabuklu yer fıstığı şeklinde dizayn ettik. Görsel açıdan da oldukça dikkat çekici bir eser meydana getirdik."

Müze açılışa hazır

Yapımına 2020 yılının kasımında başlanan müzenin bittiğini ve açılışa hazır hale geldiğini belirten Gizlice, "Müzemizi ocak ayı içinde ziyarete açmayı planlıyoruz. Şu an çok küçük eksiklerimiz var ama bu eksiklikler açılışımıza engel olmayacak türden. Şimdi bile açabiliriz ancak biz her şeyin tamamlanmış ve hazır halde müzeyi ziyarete açmayı istiyoruz. Ocak ayı içinde müzemizi açacağız. Bildiğim kadarıyla bir ilin sembolünü taşıyan mimaride yapılmış ilk müze. Biz de zaten Osmaniye'mize bir ilki kazandırmak istedik ve bunu da kazandırdık. Bir çok insan yer fıstığını ağaçta yetişen bir ürün zannediyor. Bu müze ile hem ilimizin, hem de ilimizle özdeş yer fıstığımızın düzgün tanıtılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.