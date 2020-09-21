Osmaniye FK: "Kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru yoktur" - Son Dakika

Osmaniye FK: "Kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru yoktur"

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniye Futbol Kulübü, korona virüs testi talimatlarına uygun bulunmadığı için oynanamayan İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçıyla ilgili kendilerinin hiçbir şekilde ihmal ya da kusurunun bulunmadığını bildirdi.

Osmaniye FK:

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniye Futbol Kulübü, korona virüs testi talimatlarına uygun bulunmadığı için oynanamayan İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçıyla ilgili kendilerinin hiçbir şekilde ihmal ya da kusurunun bulunmadığını bildirdi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüz ile İçel İdmanyurdu Spor Kulübü arasında 20 Eylül 2020 tarihi saat 15: 00'da oynanacağı ilan edilen müsabaka, TFF Sağlık Kurulu yetkilisi ve müsabaka temsilcisinin raporları doğrultusunda ertelenmiştir. Kulübümüz, TFF talimatlarına uygun şekilde hareket etmiş ve üzerine düşen tüm yükümlülükleri hiçbir kişinin sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yerine getirmiştir. Buna rağmen halk sağlığı gibi çok ciddi bir konuda kulübümüzün tedbirsiz, dikkatsiz ve özensiz davrandığına ve başka insanların hayatlarını tehlikeye attığına yönelik çok ciddi ve asılsız iddiaların kabulü mümkün olmadığı gibi ilgili tüm mercilere gerekli tüm belgeler ve resmi kayıtlar sunulacaktır. Bu kapsamda maç günü öncesi ve sonrasında yaşananları kamuoyunun takdirine sunuyor, kazananla kaybedenin sahada belirlenmesi isteğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" denildi.

Müsabaka öncesinde talimata uygun olarak Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nden tüm takıma ve ilgili personele PCR testi yapılmasını talep edildiği, ancak talebe olumsuz yanıt alındığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bunun ardından Osmaniye'de bulunan özel bir sağlık kuruluşundan aynı şekilde PCR testi yapılması yönünde talepte bulunulmuş ve bunun üzerine özel sağlık kuruluşu tarafından görevlendirilen kişiler kulüp tesislerine gelerek tüm takıma test yapmışlardır. Bu aşama, kulübümüzün kontrolünün dışında olup tamamen ilgili sağlık kuruluşunun uygulamasıdır. Kulübümüzün yapılan tıbbi tetkikler ve testlere müdahale etme veya denetleme imkanı yoktur. Yaklaşık 6 aydır salgınla mücadele eden, testleri ve tedavileri 6 aydır uygulayan bir sağlık kuruluşuna ve çalışanlarına testin ne şekilde yapılması gerektiğini anlatması kulübümüzden beklenemez. Sağlık kuruluşuna TFF talimatları gösterilmiş, bu talimatta yazdığı şekilde test yapılması istenmiş, onlar da yapmışlardır. İşin uzmanlarının yaptıkları testin daha sonradan TFF temsilcilerince kabul edilmemesinde kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru yoktur. Üstelik ilgili müsabaka 2020-2021 futbol sezonunun ilk müsabakası olup, kulübümüz TFF tarafından yayınlanan 'Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat' hükümlerini de ilk kez uygulamaktadır. Müsabaka günü, maç toplantısının bitiminde TFF Sağlık Kurulu temsilcisi tarafından, özel sağlık kuruluşunun yaptığı testin TFF talimatlarına uygun olmadığı kulübümüze bildirilmiş, bunun üzerine futbol takımımız ve ekibimiz, TFF Sağlık Kurulu temsilcisi ile müsabaka temsilcisinin yönlendirmesiyle hızlı bir şekilde hastaneye giderek yeniden test yaptırmış ve müsabaka saatine kadar test sonuçlarının çıkmaması ihtimaline karşın müsabaka saatinin ileri alınması için TFF'ye başvuruda bulunmuş, rakip takım İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nden de anlayış talep etmişse de ne yazık ki rakip takım tarafından telefonlara cevap verilmemiş, adeta krizi fırsata çevirme düşüncesiyle hareket edilmiştir. Test sonuçlarının açıklanmasıyla destek ekibimizden üç kişinin testinin pozitif olduğu bildirilmiş, bunun üzerine de riskli olduğu gerekçesiyle stadyumda test sonuçlarını bekleyen takımımız sahaya alınmamış, TFF temsilcileri tarafından rapor düzenlenerek müsabaka ertelenmiştir. Bu esnada rakibimiz İçel İdmanyurdu Spor Kulübü tarafından müsabakanın hükmen kazanılması için müsabaka hakemleri, temsilciler, TFF ve kamuoyu nezdinde yapılan baskıyı üzülerek takip etmekteyiz. Buna karşın ilgili müsabakanın kulübümüz adına hükmen mağlubiyetle sonuçlanmasını gerektirecek tek bir talimat maddesi dahi olmadığını, hem hukuksuz hem de hakkaniyetsiz bu talebin yalnızca kamuoyu algısı ve baskısı oluşturmak için dile getirildiğini vurguluyoruz. Zira daha birkaç gün önce Antalya spor - Beşiktaş müsabakası, müsabakamızla aynı tarihte oynanması gereken GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor ve Ceyhanspor - Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş. müsabakaları da benzer nedenlerle ertelenmiş veya ertelenme ihtimali gündeme gelmiş, hiçbirinde de hükmen mağlubiyet iddiaları ve algı yönetimleri bu denli şiddetle ortaya atılmamıştır. Dolayısıyla hem talimatlar gereği hukuken hem de spor etiği ve hakkaniyet çerçevesinde; "önce insan sağlığı" anlayışıyla hareket ettiğini ilan eden rakibimizi, aynı zamanda "fair-play" anlayışıyla ve müsabakanın ileriki bir tarihte oynanması için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmaniye, Futbol, İçel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye FK: 'Kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru yoktur' - Son Dakika Spor

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