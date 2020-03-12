OSMANİYE Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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OSMANİYE Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildiOSMANİYE'de polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüphelinin üzerinden folyoya salılı vaziyette uyuşturucu madde ile bir aracın torpidosundan kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE'de polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüphelinin üzerinden folyoya salılı vaziyette uyuşturucu madde ile bir aracın torpidosundan kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli kişi ve araçlar durdurularak arama yapıldı. Uygulamalarda, şahıs ve araçları kontrol eden ekipler, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 şüpheli şahıs üzerinden 3 parça halinde toplam, 5.22 gram metafetamin ve yine 3 parça halinde folyoya sarılı vaziyette toplam 9.21 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Plakasız bir motosiklet yakalanarak trafikten men edilirken, suç unsuruna rastlanan bir araç sürücüsüne ise 7 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

OSMANİYE Folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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