UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye- Gaziantep E-90 otoyolu Bahçe mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler, kontak kapatıp, yardım bekledi. TIR sürücüleri, taşıdıkları ürünlerin soğuk nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti.

'KISA SÜREDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK'

Osmaniye Valiliği'nin talimatıyla bölgeye giden Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, uzun yıllar sonra bölgede beklentinin çok üstünde kar yağdığını belirterek, "Kar nedeniyle trafikte sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntılar çözülme aşamasında. Biz de yolda kalan şoförlerimizin ve yolcularımızın sorunlarını yerinde tespit etmek için geldik. Sayın valimizin önderliğinde herkes koordine oldu. Çok büyük bir çalışma var. Kısa sürede çalışmalar tamamlanacak" dedi.