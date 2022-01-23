Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kontrollü açıldı - Son Dakika

Osmaniye- Gaziantep kara yolunda araçların Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne geçişine kontrollü izin verilmeye başlandı.

Ekipler, Gaziantep istikametine gitmek isteyen araçlardan kış lastiği ve zincir takanların geçişine müsaade ederken, diğer araçları Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na yönlendiriyor.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, gazetecilere, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını söyledi.

Kara yolunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Baz, "Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimizin bütün kurumları ve sivil toplum örgütleriyle kara kışı inşallah rahmete dönüştüreceğiz." dedi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmış, ilerleyen saatlerde kar yağışının durması ve kara yolları ekiplerinin çalışması neticesi yol tekrar trafiğe açılmıştı.