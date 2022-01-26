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Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

26.01.2022 08:10

Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Osmaniye- Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

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Gaziantep, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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