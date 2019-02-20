Son Dakika Haberleri: Osmaniye Gençlik Merkezi Üyelerine Bisiklet Tamiri Eğitimi

Osmaniye Gençlik Merkezi Üyelerine Bisiklet Tamiri Eğitimi

2 saat önce

Osmaniye Gençlik Merkezi üyelerine "10 parmağında 10 marifet" projesi kapsamında bisiklet tamiri eğitimi verildi.

Osmaniye Gençlik Merkezi Üyelerine Bisiklet Tamiri Eğitimi, System.String[]
Osmaniye Gençlik Merkezi üyelerine "10 parmağında 10 marifet" projesi kapsamında bisiklet tamiri eğitimi verildi.


Gençlik Hizmetli ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin günlük hayattaki temel bilgi ve becerileri geliştirmek için onlara yönelik çalışma yapıldığını belirtti.


Çalışma kapsamında Gençlik Merkezi üyelerine bisiklet tamiri eğitimi verildiğini ifade eden Loğoğlu, "Osmaniye Gençlik Merkezimizde uygulanan "10 Parmağında 10 Marifet" projesiyle gençlere günlük hayatta gerekli temel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Bu anlamda gençlik merkezi üyelerine, otomobil ve bisiklet tamiri beceri işleri kapsamında bisiklet tamiri eğitimi verildi." dedi. Loğoğlu, eğitimde kursiyerlere ayrıca jant, direksiyon ve fren ayarları konusunda da bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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