Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu CGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaret etti.

Loğoğlu, ziyarette kurum çalışmaları, devam eden spor tesisi inşaatları ile projeler hakkında CGC Başkanı Ali Cihangir ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Kentte üç yıldır görev yaptığını ifade eden Loğoğlu, bu süreçte basının verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Loğoğlu, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 13-16 ve 17-24 Nisan'da düzenlenecek 19 yaş üstü kız ve erkek hokey 5S 1.ve 2.lig müsabakalarının Osmaniye'de yapılacağını da sözlerine ekledi.

CGC Başkanı, Ali Cihangir de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Loğoğlu'na teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Cihangir, kentte spor tesislerinin artmasını istediklerini ve Osmaniye'nin bir spor kenti olmasını arzuladıklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda Loğoğlu, CGC Başkanı Cihangir'e Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından yapılan Türk Bayrağı tablosu hediye etti