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OSMANİYE Gönüllülere, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi

1 saat önce

Gönüllülere, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildiOsmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi.

Gönüllülere, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Sertifikalı Dağcılık Temel Eğitimi Kursu'na 14-47 yaş arası gönüllüler katıldı. Karatepe Aslantaş Milli Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve TDF 2. Kademe Dağcılık Antrenörü ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan tarafından verilen eğitimlerde, doğada hayatı idame ettirme, tırmanış, iniş ve taptap eğitimleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Hafta sonları ve hafta içi dönemlerde ayrı ayrı olarak kamp faaliyetleri de düzenlediklerini vurgulayan TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve Odak Başkanı Avukat Muhammet Doğan, 2019 yılında ikinci kez bu eğitimi açtıklarını söyledi. Doğan, ilki nisan ayında açılan kursa 24 kişinin katıldığını, 19 kursiyerin sınavı geçtiğini, bu eğitime ise 21 kursiyerin katıldığını ve sözlü ve yazılı sınav sonucunda başarılı olanların, kış döneminde yapılacak Dağcılık Kış Temel Eğitim sınavıyla TDF tarafından sertifika almaya hak kazanacaklarına belirtti.
OSMANİYE Gönüllülere, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Karatepe, Osmaniye, Güncel
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