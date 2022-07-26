'Osmaniye Grubu' hırsızlık çetesi yakalandı - Son Dakika
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'Osmaniye Grubu' hırsızlık çetesi yakalandı

26.07.2022 13:11
'Osmaniye Grubu' hırsızlık çetesi yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde A.E.T. isimli vatandaş evinden 550 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı sonrası şüpheliler Aydın'da yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde A.E.T. isimli vatandaş evinden 550 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı sonrası şüpheliler Aydın'da yakalandı.

Hırsızlık mağduru kadın 22 Temmuz'da evdeki takıları almak istediği sırada altınların bulunduğu komidin dolabının hafif aralık olduğunu fark etti. A.E.T. dolapta bulunan altınların yerinde olmadığını fark etti.

Gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonrası şüpheli şahısların olay günü 33 AET 252 plakalı araç ile Aydın Nazilli ilçesinden gelerek hırsızlık olayı akabinde Menteşe'den Yatağan ilçesine ticari taksi ile gittikleri belirlendi.

Yatağan'dan 33 AET 252 plakalı araç ile tekrar Nazilli'ye gittikleri tespit edilen üçü kadın 5 kişinin yakalanması için Muğla'dan sivil ekipler Aydın'a hareket etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 33 AET 252 plaka sayılı araç ve araç içerisinde bulunan 3 kadın 2 erkek şahıs Aydın Umurlu bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli kadınların elebaşının hırsızlık suçundan 52, bir kadının 19 ve diğerlerinin de aynı suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 'Osmaniye Grubu' olarak bilinen şüphelilerin Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya gibi illerde hırsızlık olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildiler. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Osmaniye Grubu' hırsızlık çetesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Osmaniye Grubu' hırsızlık çetesi yakalandı - Son Dakika
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