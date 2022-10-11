Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
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Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

11.10.2022 20:18
Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

Osmaniye haberler... 'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, kentte meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem için bölgede nöbetçi ekipler görevlendirildiğini duyurdu.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, kentte meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem için bölgede nöbetçi ekipler görevlendirildiğini duyurdu. Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, "Olay bölgesinde 3 Arama ve Kurtarma aracımız ile 10 Arama ve Kurtarma Teknisyenimiz arama, tarama ve keşif görevi yürütmektedir. Görevli ekiplerimizden ve il genelinden saat 19.46 itibariyle İl AFAD Merkezi'ne ulaşan herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İbrahim EMÜL- Kamil ŞEKER- Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,


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Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

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