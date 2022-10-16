Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.Y. idaresindeki 80 AC 853 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika