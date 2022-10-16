Devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

16.10.2022 16:00

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.Y. idaresindeki 80 AC 853 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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