Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

18.10.2022 12:14
Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de, seyir halindeyken alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de, seyir halindeyken alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 672 plakalı mazot yüklü tankerde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Polis ve jandarma ekibi de otoyolda güvenlik önlemi aldı.

YORUMLAR
500
Denizde yanan tekne kullanılamaz hale geldi Denizde yanan tekne kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği Aydın haber | Karacasu'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü Aydın haber | Karacasu'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü
Kaynak: AA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:35 FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
14:02 Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement