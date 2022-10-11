Osmaniye haber: Prof. Dr. Sözbilir Osmaniye'yi sallayan fayı değerlendirdi - Son Dakika
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Osmaniye haber: Prof. Dr. Sözbilir Osmaniye'yi sallayan fayı değerlendirdi

11.10.2022 19:18

Osmaniye haberi: OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Toprakkale Fayı 70 kilometre uzunluğa varan bir fay ve 2 fay parçasından oluştuğu düşünülüyor. Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli. Bunun yanında kırsal kesimlerde bazı binalarda hasar gelişmiş olabilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:

"Osmaniye depremi Toprakkale Fay üzerinde gerçekleşti. Toprakkale fayı İskenderun Körfezi'nden başlar, kuzeye doğru Osmaniye yerleşim yerinden geçerek Kahramanmaraş'a doğru uzanır. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun en güney kollarından biri olarak kabul edilmektedir. Sürgü-Misis Fay sistemiyle bağlantılı bir fay. Toprakkale Fayı Aslantaş Barajı'nın doğu sınırı boyunca uzanır. Bu nedenle baraj gövdesinde yaratabileceği hasarlara hızlıca bakmak gerekiyor. Bu Fayın güneyinde Karataş ve Yumurtalık Fayları bulunur. Kuzeyinde ise Sürgü Fayı ve Gölbaşı- Türkoğlu fayları gibi deprem tehlikesi ve riski yüksek olan fayların olduğu bir bölge. Şu ana kadar ulusal, uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen bilgilere göre, depremde eğim atım bileşeni yüksek normal bir fay hareketinin geliştiğini gösteriyor. Tabii bunlar ilk çözümler, 1-2 saate kadar daha sağlıklı çözümler gelecektir. Toprakkale Fayı 70 kilometre uzunluğa varan bir fay ve 2 fay parçasından oluştuğu düşünülüyor. Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli. Bunun yanında kırsal kesimlerde bazı binalarda hasar gelişmiş olabilir."


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Kaynak: DHA

Araştırma, Osmaniye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye haber: Prof. Dr. Sözbilir Osmaniye'yi sallayan fayı değerlendirdi - Son Dakika

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