Osmaniye gündem haberleri... Sumbas'ta çiftçilere 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Osmaniye gündem haberleri... Sumbas'ta çiftçilere 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı

14.10.2022 16:40
Osmaniye gündem haberleri... Sumbas'ta çiftçilere 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı

Osmaniye haberi... Sumbas'ta üreticilere yüzde 75 hibe destekli 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı.

Sumbas'ta üreticilere yüzde 75 hibe destekli 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı.

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, tohum dağıtım töreninde, geleceğe yatırım için üretimin şart olduğunu söyledi.

Üründe çeşitliliği artırmanın önemini anlatan Taşkıran, "Rekabet gücünü ve niteliği de artırabilirsek tarımsal kapasitemizi çok iyi değerlendirmiş olacağız. Devletimiz tarımsal üretimin öneminin farkında olarak bu hususta ciddi destekler, teşvikler veriyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mustafa Örel de proje sayesinde atıl tarım arazilerini yerli ve milli tohumlarla buluşturacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumlar dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Furkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye gündem haberleri... Sumbas'ta çiftçilere 11,5 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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