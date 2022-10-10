Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.10.2022 16:42
Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen Osmaniye haberine göre Osmaniye'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 FP 495 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Kazmaca köyü yakınlarında yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kamyonette bulunan Selahattin Uçar (35) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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