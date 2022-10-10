Osmaniye'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 FP 495 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Kazmaca köyü yakınlarında yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Kamyonette bulunan Selahattin Uçar (35) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika