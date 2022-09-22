OSMANİYE'DE, HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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OSMANİYE'DE, HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

22.09.2022 09:28

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçedeki Osmaniye- Adana D-400 kara yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasındaki atıkların depolandığı alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle de hurda yığınlarını yangından kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Toprakkale, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE, HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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