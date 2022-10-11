Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Osmaniye'deki depremde 8 kişi psikolojik olarak etkilendi' - Son Dakika

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