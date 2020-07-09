Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 17.00 sıralarında Güney Çevre Yolu Çardak kavşağında meydana geldi. Zeynep P. yönetimindeki 80 ABD 881 plakalı araç ile Servet Y. kullandığı 27 ABS 334 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevre yolundan çıkan araçlardan Zeynep P.nin kullandığı araç yol kenarındaki kanala düşerken diğer sürücü Servet Y.' nin aracı yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:39 Kaynak: İHA
Son Dakika 19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi