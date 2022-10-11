Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

11.10.2022 19:33

Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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