Son dakika haberi | Aylin Nazlıaka: 'Yaşamhak' Projemiz Kapsamında Ülkenin Dört Bir Yanında Teyakkuza Geçtik. Şiddeti Durdurmakta Kararlıyız - Son Dakika
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Son dakika haberi | Aylin Nazlıaka: 'Yaşamhak' Projemiz Kapsamında Ülkenin Dört Bir Yanında Teyakkuza Geçtik. Şiddeti Durdurmakta Kararlıyız

09.10.2022 12:58
Son dakika haberi | Aylin Nazlıaka: 'Yaşamhak' Projemiz Kapsamında Ülkenin Dört Bir Yanında Teyakkuza Geçtik. Şiddeti Durdurmakta Kararlıyız

Son dakika haberlerine göre CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘YaşamHak’ projemiz kapsamında ülkenin dört bir yanında teyakkuza geçtik. Şiddeti durdurmakta kararlıyız” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla hayata geçirdiğimiz 'YaşamHak' projemiz kapsamında ülkenin dört bir yanında teyakkuza geçtik. Şiddeti durdurmakta kararlıyız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 'YaşamHak' projesi hayata geçirildi. CHP Kadın Kolları, proje kapsamında barolar, tabip odaları, eczacı odaları, odalar ve borsalar birliği, mali müşavir odalarının yanı sıra ticaret ve sanayi odaları ile de protokol imzalamaya devam ediyor.

Bugüne kadar 119 protokol imzalayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 120'nci protokolü Osmaniye Tabip Odası ile yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, projeye ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"ŞİDDETİ DURDURMAKTA KARARLIYIZ"

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun basından derlediği verilere göre, 9 ayda 176'sı şüpheli olmak üzere 422 kız kardeşimiz katledildi. Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla hayata geçirdiğimiz YaşamHak projemiz kapsamında ülkenin dört bir yanında teyakkuza geçtik. Şiddeti durdurmakta kararlıyız.

İktidarın kadın düşmanı politikaları nedeniyle her gün en az 2 kız kardeşimiz yaşamdan koparılıyor. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, dijital, ve psikolojik şiddet hız kesmeden devam ediyor. YaşamHak otobüsümüzle il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede, yaşamdan koparılan kadınların ailelerini ziyaret ederek dayanışıyoruz. Şiddet mağduru bütün kız kardeşlerimize seslenerek, '444 82 85 numaralı hattımızdan bize 7/24 ulaşabilirsiniz' çağrısı yapıyoruz.

"2 YILDIR UYGULADIĞIMIZ YAŞAMHAK PROJEMİZ KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR EN AZ 14 BİN KADININ HAYATINA BİRE BİR DOKUNDUK"

Şiddet gören kız kardeşlerimizin karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz.

İki yıldır uyguladığımız YaşamHak projemiz kapsamında bugüne kadar en az 14 bin kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 544 kadına yönelik şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) kanalıyla her ilde psikolojik danışmanlık, rehberlik desteğini ücretsiz sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Barolar, meslek odaları ve çatı derneklerle toplam 120 protokol imzaladık.

Gittiğimiz her ilde kurumları ziyaret ederek projemiz hakkında detaylı bilgi veriyoruz. Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve bu sorunu hep beraber çözebileceğimizi anlatıyoruz. Bizler kararlıyız. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti bitirene kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aylin Nazlıaka: 'Yaşamhak' Projemiz Kapsamında Ülkenin Dört Bir Yanında Teyakkuza Geçtik. Şiddeti Durdurmakta Kararlıyız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aylin Nazlıaka: 'Yaşamhak' Projemiz Kapsamında Ülkenin Dört Bir Yanında Teyakkuza Geçtik. Şiddeti Durdurmakta Kararlıyız - Son Dakika
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