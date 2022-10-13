Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen ilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. - OSMANİYE
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