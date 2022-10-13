Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

13.10.2022 08:12
Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen ilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Son Dakika | Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları Son Dakika | Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:45 Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi
08:39 CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?
08:38 Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gidip, Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi
08:25 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek
08:02 ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi
07:57 Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım
07:38 Sokakta tartıştığı kişi avukatı defalarca bıçaklayarak yaraladı
07:22 Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi
04:37 Tartışma yaşayıp oturdukları binayı yaktı! Aile sinir krizi geçirdi
03:59 TBMM'de 29 madde gerginliği! Muhalefetin protestosu nedeniyle Genel Kurul kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 08:59:47. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye haberi | Osmaniye'de 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement