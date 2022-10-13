Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

13.10.2022 02:34
Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberi... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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