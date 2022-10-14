Osmaniye haberi | Osmaniye'de 3 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye haberi | Osmaniye'de 3 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

14.10.2022 10:47
Osmaniye haberi | Osmaniye'de 3 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Y. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Ö.Y. işlemlerinin ardından cezaevini teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi | Osmaniye'de 3 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberi | Osmaniye'de 3 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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