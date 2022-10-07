Osmaniye haberi... Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye haberi... Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

07.10.2022 12:23
Osmaniye haberi... Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye haberler: Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Y. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen A.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi... Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberi... Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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