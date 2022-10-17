Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Düziçi ilçesi Gökçayır Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. M.K. idaresindeki 80 SU 521 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye haber... Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika

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