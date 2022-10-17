Osmaniye haber... Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye haber... Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

17.10.2022 08:17

Osmaniye haberine göre Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Gökçayır Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. M.K. idaresindeki 80 SU 521 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haber... Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haber... Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika
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