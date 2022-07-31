Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye ait arazözler, yangının evin yakınlarındaki ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İbrahim Tokgöz, Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye haberi... Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

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