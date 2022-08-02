Osmaniye haberi! Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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Osmaniye haberi! Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması

02.08.2022 12:32
Osmaniye haberi! Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması

Osmaniye 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de 50 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

Osmaniye'de 50 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Motosikletli Yunus Timlerinin de destek verdiği uygulamada 175 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 3 şahıs yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Selimiye, Kurtuluş, Cumhuriyet, İstiklal ve Eyüp Sultan mahalleleri ile kentin bazı ana arter caddelerinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. Motosikletli Yunus Timlerinin de destek verdiği uygulama 50 polisin katılımıyla gerçekleşti. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı uygulamada polis ekipleri üst araması yaptı. 175 kişinin sorgulandığı huzur ve güven uygulamasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan uygulama çerçevesinde aranması olan 3 şahıs yakalandı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi! Osmaniye'de 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

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