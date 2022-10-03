OSMANİYE'DE, OTOMOBİLDE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

OSMANİYE'DE, OTOMOBİLDE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

03.10.2022 10:11

OSMANİYE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A. (33) ile yanındaki H.I. (32) da gözaltına alındı. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 85 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 85 şüpheli yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE, OTOMOBİLDE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: OSMANİYE'DE, OTOMOBİLDE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement