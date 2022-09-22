İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 yolu Adana yönündeki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeli sürücü A.A. ise gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Araca el koyulurken, kaçak göçmenler de işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE, POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 6 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

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