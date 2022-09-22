OSMANİYE'DE SAĞANAK NEDENİYLE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
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OSMANİYE'DE SAĞANAK NEDENİYLE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

22.09.2022 03:32

OSMANİYE'de etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.

OSMANİYE'de etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı. Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı. Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE SAĞANAK NEDENİYLE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
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