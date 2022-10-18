Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

18.10.2022 08:31
Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Osmaniye haber... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 10-17 Ekim tarihleri arasında 37 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 44 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 433 gram esrar, 552.92 gram skunk, 137.28 gram metamfetamin, 5.07 gram eroin, 4.68 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama - Son Dakika

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