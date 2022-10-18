Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 433 gram esrar, 552.92 gram skunk, 137.28 gram metamfetamin, 5.07 gram eroin, 4.68 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 10-17 Ekim tarihleri arasında 37 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 44 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.