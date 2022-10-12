Merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı oldu. AFAD verilerine göre, saat 18.48'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18,52'de merkez üssü Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü olan 2.8 büyüklüğünde, saat 19.10'da merkez üssü Düziçi Atalan belgesi 2.2 ve saat 20.23'te merkez üssü Kadirli ilçesi Karatepe köyü olan 2.6 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntı kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika

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