Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi

12.10.2022 00:58
Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi

Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı meydana geldi.

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı meydana geldi.

Merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı oldu. AFAD verilerine göre, saat 18.48'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18,52'de merkez üssü Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü olan 2.8 büyüklüğünde, saat 19.10'da merkez üssü Düziçi Atalan belgesi 2.2 ve saat 20.23'te merkez üssü Kadirli ilçesi Karatepe köyü olan 2.6 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntı kaydedildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberleri: 5.1'lik depremin ardından Osmaniye'de 3 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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