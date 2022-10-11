Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: "Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" - Son Dakika
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Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: "Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır"

11.10.2022 20:02
Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: "Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır"

Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD'dan gelen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok" denildi.

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD'dan gelen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok" denildi.

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Osmaniye AFAD açıklama yayınlandı. Açıklamada, "İlimiz Düziçi ilçesi merkezli meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Düziçi ilçesine nöbetçi ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Olay bölgesinde 3 arama ve kurtarma aracımız ile 10 arama ve kurtarma teknisyenimiz arama, tarama ve keşif görevi yürütmektedir. Görevli ekiplerimizden ve il genelinden İl AFAD Merkezine ulaşan (saat: 19: 46) herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" denildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: 'Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: "Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" - Son Dakika
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