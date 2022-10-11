Osmaniye haberleri... AFAD'dan Osmaniye açıklaması: "Herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır"

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD'dan gelen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok" denildi.

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Osmaniye AFAD açıklama yayınlandı. Açıklamada, "İlimiz Düziçi ilçesi merkezli meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Düziçi ilçesine nöbetçi ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Olay bölgesinde 3 arama ve kurtarma aracımız ile 10 arama ve kurtarma teknisyenimiz arama, tarama ve keşif görevi yürütmektedir. Görevli ekiplerimizden ve il genelinden İl AFAD Merkezine ulaşan (saat: 19: 46) herhangi bir olumsuz haber bulunmamaktadır" denildi. - OSMANİYE