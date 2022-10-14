Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

14.10.2022 10:47
Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Edinilen Osmaniye haberine göre Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.T. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen O.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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