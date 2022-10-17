Osmaniye haberleri: Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.
Gökçayır köyünde, M.K. idaresindeki 80 SU 521 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada, araç sürücüsü ve yanındaki eşi Ş.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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