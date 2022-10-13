Osmaniye haberleri... Osmaniye'de Manifaturacı Emine Yılmaz: "Çarşafı Yırtılmayan, Perdesi Yırtılmayan Mağazaya Gelmiyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 30 yıldır manifaturacılık yapan 60 yaşındaki Emine Yılmaz, "Çarşafı yırtılmayan mağazaya gelmiyor, perdesi yırtılmayan mağazaya gelmiyor. Öğlen 11 oluyor, 12 oluyor; biz siftah etmiyoruz. Şu saate kadar kasama giren para 60 TL. Bu kadar basit" dedi.

Osmaniye'de 30 yıldır manifatura tekstil işiyle uğraşan 60 yaşındaki esnaf Emine Yılmaz, 20 yıldır tekstil esnafı olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir yılda fiyatlar çok değişti. Metresini 20 liraya, 25 liraya aldığımız nevresimin, bilhassa pamuklu olan ürünler; 55 liraya, 60 liraya bize geliyor. 70 liraya sattığınızda, metrede 10 lira bir para… Ama yine de insanlar alamıyorlar. Çünkü iki buçuk, üç metre bir çarşaflığı alması için 200 lirayı geçiyor. Düşünüyor, almıyor.

Çarşafı yırtılmayan mağazaya gelmiyor. Perdesi yırtılmayan mağazaya gelmiyor. Bir sofralığı geçen sene 25 liraya veriyorduk, 9 liraya alıyorduk; bu sene fişini gösterebilirim 27 liraya aldım. 1 buçuk metresi 40 küsur liraya mal oluyor. 60 lira diyoruz satamıyoruz. Bütün kalemlerim 3 katı oldu. 25 liralık mal 75 lira oldu. Bu kadar basit.

Okuntuluklarda hem düğün sektörü çok zorlanıyor. Yüzde 20'lere düştü okuntuluk alışverişi. O kadar düştü ki… Biz öğlen oluyor 11 oluyor, 12 oluyor biz siftah etmiyoruz. Ben şu saate kadar kasama giren para 60 TL. Bu kadar basit. Ben daha önce saat 9'da gecikip geldiğim zaman burada müşterilerim beni beklerlerdi, sipariş vermek için. Ama şu an yok. Birikmişlerimizle ayakta duruyoruz. Sonumuzda ne olacak belirsiz. Bilmiyorum."