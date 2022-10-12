Osmaniye haberi... Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye haberi... Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

12.10.2022 21:58

Osmaniye gündem haberi | Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün Düziçi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde evi zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün Düziçi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde evi zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ile Düziçi'ne bağlı Çerçioğlu köyüne gitti.

Hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Bir kez daha bütün Osmaniyeli hemşerilerime geçmiş olsun." dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün 18.48 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 4 evde hasar oluşmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye haberi... Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye haberi... Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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