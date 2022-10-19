Osmaniye haberleri | Sumbas'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Kaymakamlık Bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Demirel Uçak tarafından anıta çelenk konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören tamamlandı.
Törene Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
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