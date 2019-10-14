Son Dakika Haberleri: Osmaniye hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralı
Son Dakika Güncel Osmaniye hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralı

Osmaniye hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralı

2 saat önce

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralıOsmaniyE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralı

OsmaniyE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan H.Y. (42) idaresindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerindeki köprü kavşağında, bir anlık dikkatsizlik sonucu, karşı yönden gelen H.Y. (21) idaresindeki 80 LM 580 otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki yolculardan 8 yaşındaki B.E.Y. ile Y.Y. (38) yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i çocuk 2 yaralı

Osmaniye, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:41 Kaynak: DHA
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