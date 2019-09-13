Son Dakika Haberleri: Osmaniye HDP İl Binasında arama (2)
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Osmaniye HDP İl Binasında arama (2)

52 dakika önce

HDP Osmaniye il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, il başkanı gözaltına alındı.

HDP Osmaniye il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, il başkanı gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşürlerle ilgili HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama yaptı.

İl binasında ve merkez binasında toplam 5 bin 658 "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşür ele geçirildi.

Polis, HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına aldı.

Osmaniye HDP İl Binasında arama (2)

Halkların Demokratik Partisi, Başsavcı, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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