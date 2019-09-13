Son Dakika Haberleri: Osmaniye hdp il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı
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Osmaniye hdp il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

1 saat önce

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltıOSMANİYE'de, polis ekiplerince, HDP İl ve merkez İlçe binalarında yapılan aramada 'el konulma ve toplatılma' kararı olan 4 bin 654 broşür ele geçirilirken, il başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı.

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

OSMANİYE'de, polis ekiplerince, HDP İl ve merkez İlçe binalarında yapılan aramada 'el konulma ve toplatılma' kararı olan 4 bin 654 broşür ele geçirilirken, il başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstiklal Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Merkez HDP İl binasında 'özgürlüğümüz için örgütlüğümüzü büyütüyoruz' başlıklı broşürün bulunduğu ve bu broşürlerle ilgili Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'el konulma ve toplatılma' kararı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, HDP İl Binası ve Merkez ilçe binasına operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin çevre güvenliği aldığı operasyonda, il binasında yapılan aramada, 4 koli içinde 3 bin 650 broşür ile merkez ilçe binasında ise 1 koli içinde 1004 broşür, toplamda 4 bin 654 broşür ele geçirildi. Konuya ilişkin HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu ise gözaltına alındı.

Osmaniye hdp il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi, Osmaniye, Cebrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:50 Kaynak: DHA
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