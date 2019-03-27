Osmaniye Hortum Bir Kişiyi Demir Şemsiye ile Birlikte Havaya Uçurdu

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 25 Mart'ta Kadirli Belediyesi Sebze Halinde meydana geldi. Bir anda başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgür nedeniyle gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler uçmaya başladı. Bu arada Mehmet Ali Çanak, isimli vatandaş rüzgarın etkisiyle uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı. Bu arada hortum şemsiye ile birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakırken Çanak, şemsiye ile birlikte yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar çıktı ve düştü. Yaralanan Mehmet Ali Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, şiddetli fırtına bir anda sebze hali içerisinde başladığını ve yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve hortuma dönüşerek şemsiyeleri ve kasaları sağa sola fırlattığını söyledi. Haytaoğlu, Şiddetli fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktukö dedi.

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