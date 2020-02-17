Osmaniye iç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye iç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Osmaniye iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

7 saat önce

İç çamaşırından uyuşturucu çıktıOSMANİYE'de narkotik polislerin yaptığı uygulamada 5 kişi gözaltına alındı.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'de narkotik polislerin yaptığı uygulamada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.E.'nin iç çamaşırınden uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir ihbar üzerine, kentin giriş noktalarında, gerekli çevre güvenliği alarak şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kadirli turnikeleri girişinde durdurulan bir otomobildeki 4 kişi, şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, narkotik köpeği 'Poyraz' ile birlikte araçta ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan incelemede A.E.'nin iç çamaşırından yaklaşık piyasa değeri 40 bin lira olan 104 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Şahısla birlikte araçtaki M.N.S., M.N. ve R.S. gözaltına alındı. Şubedeki sorgularında uyuşturucu maddeyi Gaziantep'ten temin edip, Kadirli'ye götürdükleri bilgisine ulaşan ekipler, gece geç saatlerde, belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla A.G. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet extacy hap, 3 adet folyoya sarılı toplam 1,63 gram bonzai maddesi, 1,67 gram esrar maddesi, 3,55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 110 lira para ele geçirildi. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sev edilecek.

Osmaniye iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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