Osmaniye için sağanak uyarısı
20 dakika önce
Osmaniye'de gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:40 Kaynak: AA
Osmaniye'de gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, 3 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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