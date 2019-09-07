Son Dakika Haberleri: Osmaniye için sağanak uyarısı
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Osmaniye için sağanak uyarısı

20 dakika önce

Osmaniye'de gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Osmaniye'de gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, 3 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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