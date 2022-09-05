BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI

05.09.2022 14:50

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar?

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar?, Karaçay Deresi Rekreasyon alanında, pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde görevli 4 bisikletli polis, yürüyüş yolunda vatandaşların huzur ve güvenliği için her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında çalışacak. Martılar, yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunurken, ayrıca yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem yapacak. Ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıp, üstleri aranacak. Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar da, bisikletli polisler olan martıların göreve başlamasından dolayı İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a teşekkür ederek, artık özellikle akşam saatlerinde polislerin olmasından dolayı kendilerini daha huzurlu ve güvende hissettiklerini söylediler. (DHA)

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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