Osmaniye İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Okumuş, bazı fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Okumuş, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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