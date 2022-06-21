Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi

21.06.2022 17:01
Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, düzenlediği basın toplantısında meclisin 3 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, düzenlediği basın toplantısında meclisin 3 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Gizlice, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda, 25 üyeden oluşan mecliste bütün kararların oy birliğiyle alındığını söyledi.

İl Özel İdaresinin kredi kullanmadan kendi imkanlarıyla kentte hizmet yürüttüğünü belirten Gizlice, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 3 yılda 120 okulun bakım ve onarımı yapıldı. Sorumluluğumuzda olan 7 ilçeye bağlı köylerin yollarının yapımı da devam etmektedir. Bu anlamada 3 yılda 1500 kilometre mıcır asfalt yol yapıldı. Ayrıca bu süreçte köy yollarına da 1,5 milyon metrekare parke yol yapıldı." diye konuştu.

Gizlice, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YORUMLAR
500
MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı
Kaynak: AA

Kerem Al, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:18:07. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement