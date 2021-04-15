Osmaniye İl Sağlık Müdürü: İftardan sahura kadar bol sıvı tüketilmeli - Son Dakika

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, iftardan sonra büyük porsiyonlar yerine az ve sık porsiyonların tercih edilmesi, sahura kadar olan sürede bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, pandemi sürecine denk gelen ramazan ayında sağlıklı beslenme kurallarına daha çok özen gösterilmesi gerektiğini aktardı. Oruç tutmaya karar vermiş kişilerin bağışıklık sistemini zayıflatmadan iftar ve sahurda dikkat etmesi gereken hususları anlatan Dr. Öznavruz, özellikle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, bol sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Öznavruz, "Günde en az 2 litre su tüketilmeye çalışılmalıdır. Susama hissi duymadan bile iftar ve sahur arasında sık sık su, süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilebilir" dedi.

'SAHUR ÖĞÜNÜ ATLANILMAMALI'Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmesi gerektiğini aktaran Dr. Öznavruz, "Sahur öğünü atlanılmamalıdır. Hem açlık süresini daha fazla uzatmamış olur, hem de günlük enerji ve besin öğeleri ihtiyacını karşılamış olursunuz. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. İftarda peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler; beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna ve benzerleri tercih edilebilir. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekleri tercih edilmelidir. İftardan sonra şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, sütlaç, güllaç, muhallebi gibi veya meyve, hoşaf ve kompostolar tercih edilmelidir" diye konuştu.KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN SIVI TÜKETİMİNE DİKKATBeslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için ise sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Öznavruz, şöyle devam etti:

"Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler kuru baklagiller; kuru fasulye, mercimek, nohut, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem gibi kuru yemişler tüketilmelidir. Sağlıklı beslenme için pişirme yöntemleri de önemlidir. Kızartma, kavurma, tütsüleme yerine ızgara, haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Bu beslenme önerileri herhangi bir kronik hastalığı olmayan bireyler için geçerlidir. Ramazan ayı süresince kronik hastalığı, metabolik bir rahatsızlığı ve düşük bağışıklık öyküsü olanlar vatandaşlarımız hem hastalıkları hem de Kovid-19 salgını koşulları göz önüne alınarak hekim ve diyetisyen önerisi doğrultusunda hareket etmelidirler. Pandemi yaşadığımız bugünlerde bağışıklığımızı güçlü tutmak adına beslenme kurallarına özen göstermeliyiz."