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Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz" - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"

01.07.2021 09:29

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz" "Aşılamayı yüzde 70'in üzerine çıkarmamız maskelerden kurtulduğumuzun ifadesidir" Vaka sayılarının tek hanelere düştüğü Osmaniye'de 307 bin doz aşı yapıldı Türkiye'de vaka sayısında birinci sırada olan Osmaniye'de 307...

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"

"Aşılamayı yüzde 70'in üzerine çıkarmamız maskelerden kurtulduğumuzun ifadesidir"

Vaka sayılarının tek hanelere düştüğü Osmaniye'de 307 bin doz aşı yapıldı

OSMANİYE - Türkiye'de vaka sayısında birinci sırada olan Osmaniye'de 307 bin doz aşılama yapıldı. Vaka sayılarını sıfırlamak için dördüncü kuvvet olarak aşıya sarılmak gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "18 yaş üstü hedef nüfusumuz yaklaşık 403 bin 923 kişidir. Osmaniye geneli olarak yaptığımız aşı sayısı ise 307 bini geçmiş durumdadır. Yaklaşık 98 bin vatandaşımızın çift doz aşılarını tamamlayarak bu süreci bitirmiş olduk" dedi.

Haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 4,92 vaka sayısı ile Türkiye'de birinci sırada yer alan Osmaniye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama yaş sınırının 18 yaş ve üstüne indirilmesinin ardından kamu hastaneleri başta olmak üzere özel hastaneler ve aile sağlığı merkezleri ile kentin farklı noktalarına kurulan mobil istasyonlarda 307 bin dozdan fazla aşılama yapılırken bunun yaklaşık 98 bini ikinci doz olarak uygulandı.

"Dördüncü kuvvet olan aşıya sarılmamız gerekiyor"

18 yaş üstü hedef nüfusun yaklaşık 404 bin olduğunu ifade eden Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Osmaniye kent genelinde kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere toplu organize sanayi bölgelerindeki toplu aşılama süreçlerinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre 18 yaş üstü hedef nüfusumuz yaklaşık 403 bin 923 kişidir. Osmaniye geneli olarak yaptığımız aşı sayısı ise 307 bini geçmiş durumdadır. Yaklaşık 98 bin vatandaşımızın çift doz aşılarını tamamlayarak bu süreci bitirmiş olduk. Biz özellikle Osmaniye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 100 binde 4,92 seviyesindeyiz. Bunun devamı ve sıfırlamamız için de dördüncü kuvvetimiz olan aşıya sarılmamız gerekiyor. Osmaniye şimdiye kadar bize destek oldu" diye konuştu.

"Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"

Aşılama oranlarında da birinci olmayı hedeflediklerini belirten Öznavruz, "Aşı noktasında şu an itibariyle Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Birinci olmaya alışkın olduğumuz kent olmamız haliyle aşılama oranlarımızdan da birinci olmayı hedefliyoruz. İnşallah maskesiz günlerin de yakın olduğunu aşılama süreçlerini yüzde 70'in üzerine çıkardığımız an itibariyle de maskelerden kurtulacağımızın da bir ifadesidir. Lütfen aşıya gelelim. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Özellikle birinci dozu yaptırıp da üzerinden 42 günü geçmiş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İkinci doz aşılarını lütfen tamamlasınlar" dedi.

Öte yandan, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kurulan stantla vatandaşlara aşılama bilgilendirmesi yapılırken "Aşı candır, aşı sevdiklerimizi korur" sloganıyla aşı olmaya hak kazanan tüm vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: 'Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz' - Son Dakika


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